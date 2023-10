Touba: Un talibé tué avec un couteau, le meurtrier en fuite

Ndindy a été hier le théâtre d'une scène d'horreur. Une bagarre entre deux élèves coraniques âgés de moins de 20 ans a viré au drame, selon des sources de Seneweb.



F.N a planté un fatal coup de couteau à son camarade B.S. Ce dernier a succombé à ses blessures.



Après avoir commis l'irréparable, le présumé meurtrier a pris la fuite. Le corps sans vie a été déposé, hier nuit, à la morgue de l'hôpital après le constat effectué par la gendarmerie de Ndindy d'après des témoignages recueillis par Seneweb.



Les causes de la bagarre mortelle restent, pour le moment, un mystère pour les habitants de cette localité située dans la commune de Touba.



Le mis en cause et la victime fréquentaient la même école coranique. Le premier nommé rentrait chez lui après l'heure de la descente. L'autre logeait dans le daara.