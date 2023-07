Touba: Un talibé tué puis inhumé illégalement, son maître coranique arrêté

Un maître coranique est soupçonné d'avoir battu à mort son élève de 13 ans avant de l'enterrer sans aucune autorisation selon les informations exclusives de Seneweb. Le présumé meurtrier et son complice sont en garde à vue à la brigade de proximité de Ndindy. Détails !



I.F, jeune talibé, aurait été tabassé à mort par son maître coranique. Le mis en cause K.N tentait d'infliger une correction à son élève qui avait fugué selon les informations exclusives de Seneweb.



Le talibé âgé de 13 ans a fini par rendre l'âme. Après le décès, le présumé meurtrier aurait enterré clandestinement la dépouille au cimetière Bakhiya.



L’affaire s'est néanmoins ébruitée au quartier Tawfekh de Ndindy. Les gendarmes de la Brigade de proximité locale ont procédé à l'interpellation du maître coranique soupçonné d'avoir commis ce crime.



K.N n'est pas tombé seul dans cette affaire. Et pour cause, son acolyte a également été mis aux arrêts, selon des sources de Seneweb.



Le duo suspecté dans ce meurtre est actuellement en garde à vue dans les locaux de la Brigade de proximité de gendarmerie de Ndindy pour les besoins de l'enquête.