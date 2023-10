TOURNEE ÉCONOMIQUE : Amadou Ba inaugure le château d'eau de Fandane

Le Premier Ministre Amadou Ba a procédé a l'inauguration du château d'eau et de son réseau d'adduction d'eau de Fandane, village composé de six hameaux, qui se trouve dans la commune de Malicounda. C'était dans le cadre de sa tournée économique qu'il a entamée depuis ce mardi 31 octobre dans le département de Mbour.





Maguette Séne, maire de Malicounda a rappelé que dès son accession à la tête de la municipalité, en juin 2014, son équipe a entrepris un vaste programme d'adduction d'eau potable, de construction et de réhabilitation de forage pour doter les populations de l'ensemble des villages de la commune d'eau potable.





"Ceci a été possible grâce à l'appui constant du Chef l'Etat, Macky Sall. C'est lui qui a renforcé de manière significative le fonds d'équipements des collectivités territoriales qui nous a permis de réaliser beaucoup d'ouvrages dans divers domaines. La réalisation de cet ouvrage dans le cadre de notre ambition de réaliser l'accès universel à l'eau pour notre population, après avoir atteint l'accès universel à l'électricité depuis 2021", a expliqué Maguette Séne.





La construction de ce chateau d'eau et l'équipement du forage entièrement supporté par le budget de la municipalité a couté 35 millions FCfa. S'y ajoute le redimensionnement du réseau d'adduction d'eau pour un montant de 55 millions de francs CFA, cofinancé par la société Aquatech.





Ainsi, l'infrastructure qui a couté dans sa globalité 90 millions FCfa va, selon Maguette Séne, va sensiblement améliorer les conditions de vie et de santé de la population.





Toutefois, le forage va approvisionner huit hameaux dont six à Fandane et deux à Takhoum.





La mairie a aussi investi dans l'extension du réseau de la SDE pour un montant de 500 millions FCfa à Falokh Ouolof, Falokh Serere, Saly Aérodrome, Saly Médine, Carrefour Malicounda, Mballing, Warang, Pointe Sarène. Il a invité la population à veiller à l'entretien et à la maintenance des infrastructures.





Il a exprimé toute sa gratitude au Premier ministre Amadou Ba qui a honoré de sa présence cette cérémonie d'inauguration. Tout en lui soumettant une doléance qui concerne le forage de Madinatoul Salam, dont la population à besoin d'eau.





Conscient que "l''eau c'est la vie", Amadou Ba a répondu de manière positive à la doléance du maire. Il ne manque pas de constater que l'alimentation en eau s'est considérablement amélioré à Mbour.





"Le gouvernement a entrepris un vaste programme d'hydraulique urbaine et rurale L'eau sera disponible en qualité et en quantité suffisante.