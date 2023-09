Tout ce qu’il faut savoir sur Cheikh Mansour Cissé, le regretté khalife de Pire





Le khalife de Pire, Cheikh Mansour Cissé, nous a quittés hier mardi 26 septembre, à Dakar, des suites d’une maladie. Âgé de 86 ans, il a été inhumé le même jour à Pire. Serigne Cheikh Mansour Cissé était le sixième khalife de Tafsir Abdou Cissé et le deuxième de ses petits-fils.





Il s'en est allé laissant derrière lui un riche héritage. Serigne Mansour Cissé est parti à la veille de la célébration du Mawloud.





Cet homme de Dieu "était un multidimensionnel du soufi et maîtrisait parfaitement le Coran. Décédé à l'âge de 86 ans, il avait succédé à Serigne Moustapha Cissé en 2017. Fils de Serigne Ahmadou Cissé et chantre infatigable du dialogue islamo-chrétien, la cité religieuse de Pire et la Ummah islamique ont perdu un illustre homme bien et de bien", d'après des témoignages.





Homme de caractère, Cheikh Mansour Cissé était le continuateur des enseignements de Tafsir Abdou Birane Cissé. "Serigne Mansour Cissé était un homme éveillé. À chaque Gamou de Pire, il sermonne les politiques. Né en 1938, il était le sixième khalife de Tafsir Abdou Cissé. Intronisé le 24 juin 2017, il a eu six ans de règne, durant lesquels il a transformé cette sainte cité de Pire avec de nombreuses réalisations et l'implantation de forages dans plusieurs villages de la localité où Ndoye Bane est le maire. Il était un homme de foi, bien aimé par les habitants de Pire et ses disciples", déclare un de ses talibés.