[Profil] Tout savoir sur Cheikh Issa Sall, nouveau patron de la CDC

Le nouveau Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) , Cheikh Issa Sall a occupé dès sa sortie de l’ENAM en 2001 comme Administrateur Civil, le poste de Chef de la division de l’Administration territoriale à la Direction des Affaires générales et de l’Administration territoriale du Ministère de l’Intérieur.





Depuis, il n’a cessé d’enclencher des succès et de gravir tous les échelons à une vitesse fulgurante. C’est ainsi qu’il occupera, entre 2007 et 2012, les postes de Directeur de Cabinet des ministères tels que : le Ministère de la Santé, le Ministère des Sénégalais de l’Extérieur, le Ministère du Travail et des Organisations Professionnelles.





Titulaire d’une Maîtrise ès Sciences juridiques et politiques (option Administration publique) de la Faculté des Sciences juridiques et politiques (Université Cheikh Anta Diop de Dakar), Cheikh Issa Sall est nommé par décret en décembre 2012 Secrétaire Général de la Délégation Générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, poste qu’il occupera jusqu’en juin 2014 ; avant de devenir Directeur de Cabinet du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.