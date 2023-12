Trafic d’ecstasy: La BR de Keur Massar fait tomber 3 dealers

La Brigade de Recherches (BR) de la compagnie de Gendarmerie de Keur Massar vient de réussir une nouvelle prouesse après la saisie record de 3 milliards francs cfa en billets noirs. Selon des sources de Seneweb proches du parquet, les hommes du Major Abdou Aziz Kandji ont démantelé un réseau de trafic de drogue dure avec l'arrestation de trois dealers en possession de 200 pièces d'ecstasy. Détails !





Un nouveau coup dur dans le milieu interlope qui porte encore la signature des éléments de la brigade de recherches de Keur Massar. Les gendarmes de cette unité d’élite de la compagnie du 46e département du Sénégal ont réussi à infiltrer un réseau s'activant dans le trafic de drogue dure.





Comment la mafia a été démantelée





Ayant reçu un renseignement faisant référence aux agissements de cette mafia commandée par le dealer B.Mbaye, le Major Abdou Aziz Kandji a actionné ses hommes pour mission d'investigation et d'infiltration.





Un pandore est entré en contact avec le cerveau de la bande pour exprimer son désir d'acheter de la drogue dure (volet). Ne se doutant de rien, B.Mbaye a envoyé l'un de ses compères à l'unité 5 des Parcelles-Assainies de Keur Massar pour les besoins du marchandage.





L'émissaire A.Mbengue a présenté trois pièces d'ecstasy à l'agent infiltré. Le vrai-faux client a approuvé la qualité du produit avant de passer une commande de 200 pièces, selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Ainsi A.Mbengue a conduit le gendarme en tenue civile dans l'appartement de son patron situé à Tivaouane Peulh. Après la livraison de cette quantité de drogue, le cerveau B.Mbaye et ses deux compères A.Mbengue et Y.sall ont été arrêtés sur place. Un véhicule et d'autres biens ont été saisis par la brigade de recherches de Keur Massar.





Les 3 dealers déférés