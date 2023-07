Trafic de faux médicaments : un taximan risque 6 mois de prison

M. Mbengue, chauffeur de taxi, a été interpellé par les éléments de la Brigade de gendarmerie de la zone franche industrielles. Ces derniers, narre Le Soleil, ont effectué une descente après avoir été informés des agissements d’individus s’activant dans le trafic de médicaments.



Les hommes en bleu ont mis la main au total sur 45 cartons de faux médicaments, constitués essentiellement de sirops et de comprimés aphrodisiaques contrefaits, estime le journal. Lequel souligne qu’il est reproché au taximan 3 délits : mise en danger de la vie d’autrui, exercice illégal d’une profession règlementée et contre-bande de marchandise prohibée.



A la barre du tribunal de Pikine-Guediawaye, M. Mbengue, domicilié à Diamaguene, a tenté de se dédouaner, affirmant qu’un de ses amis l’a mis en rapport avec une dame. Avec qui il est tombé d’accord pour une course moyennant 12 000 F CFA, de Petit Mbao à Grand-Mbao, en compagnie de 2 hommes.



C’est avec l’aide de ces derniers, a-t-il appuyé, qu’il a déchargé une partie des cartons chez une autre dame avant de poursuivre la course. Selon le journal, c’est sur le chemin pour le second déchargement que le mis en cause a été interpellé par les gendarmes.



Sur les 3 personnes interpellées, 2 ont réussi à déjouer l’attention des pandores pour fuir. Quant à la propriétaire, elle demeure injoignable. Le Procureur a fait remarquer au prévenu que nulle part dans la procédure la dame chez qui le premier déchargement a été effectué n’a été interrogée.



Délibéré, le 18 juillet. Le parquet a requis 6 mois ferme.