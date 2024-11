Trafic de faux visa à Dakar :Trois faussaires arrêtés et leurs clients en garde à vue Dieuppeul

La police d’arrondissement de Dieuppeul a démantelé un vaste réseau de trafic de faux visas. Selon les informations exclusives, les membres de la bande des faussaires et leurs clients sont actuellement en garde à vue.





Selon les éléments de l’enquête, le 20 novembre 2024, la gambienne de passage à Dakar, A. Seymon dépose une plainte contre les nommés P. Fall et Diouf dont elle ignore leurs domiciles. Dans ses dépositions, elle a déclaré que ces derniers les ont démarchés avec ses 9 compatriotes gambiens. Et, ils leur ont promis de leur trouver des visas pour la Pologne. Et pour ce faire, ils leur ont demandé leur passeport et la somme de 840.000f comme frais de dossier. Pour gagner leur confiance, le sieur P. Fall leur a envoyé, le lendemain, la photo des passeports avec des visas. Cependant, la plaignante a exigé la remise d’un passeport pour vérifier l’authenticité avant de payer les 2.500.000 FCFA par personne soit au total 25.000.000 FCFA. Ce que les malfrats ont refusé en exigeant le paiement intégral. Doutant de leur fiabilité, A. Seymon s’est rendue à la police pour les dénoncer.





Comment la bande a été arrêtée





L’enquête menée a permis de piéger et d’interpeller en premier S. Diouf à Sacré-Cœur dans un immeuble derrière l’Auchan. Conduit au poste de police, il a balancé son acolyte Nd. Fall dit P. Fall. Celui-ci a été interpellé dans un appartement servant de société agroalimentaire. Après une interrogatoire serrée, P. Fall a cité le Directeur de la société M. Dieye comme le cerveau de la bande de faussaires. Seulement, ce dernier était absent des lieux. Contacté par les policiers enquêteurs, il nie toute implication dans l’affaire. Il conteste d’avoir participé dans toute activité liée à un trafic de visa. Il soutient que Diouf et Fall fréquentent juste son entreprise pour avoir parfois des commissions sur les ventes de produits. Mais en profitaient certainement pour faire leur sale besogne. Toutefois, malgré l’insistance des policiers, il a refusé de se présenter. C’est ainsi qu’une planque a été organisée devant ses locaux jusqu’au lendemain où une perquisition a été faite en compagnie de son assistante qui a ouvert les bureaux.





8 passeports saisis





Lors de cette visite, les policiers ont mis la main sur 8 passeports dont un malien et 7 Sénégalais. Le passeport malien et un des passeports sénégalais contenaient de faux visas de la France. C’est ainsi que sur instruction du Procureur de la république, l’assistante nommée P. Baldé a été interpellée et conduite au service.