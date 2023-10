Trafic de migrants à Mbour : le cerveau en fuite, sa mère envoyée en prison pour avoir…

En participant aux activités de convoyage de migrants clandestins de son fils pêcheur, M. Ndiaye, la mareyeuse Safiétou N. risque de prolonger son séjour en prison. Elle a été jugée ce mardi devant le tribunal de grande instance de Mbour. Le juge rend son verdict le 10 octobre. D’ici là, l’accusée reste dans les liens de la prévention; sa demande de liberté provisoire ayant été rejetée.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, Safiétou N. était chargée d’héberger chez elle les candidats à l’émigration clients de son fils les jours précédant leur départ. Pour ce service, renseigne le journal, elle recevait 400 000 francs CFA de son enfant.



Durant leur séjour dans sa maison, elle préparaient le repas aux migrants et leur offrait les commodités nécessaires. Le journal informe que lors de la dernière expédition, elle a même partagé son lit avec une Gambienne en état de grossesse avancée.



Le convoi qui perdra la mère et le fils a été réuni en septembre dernier. Il comprenait une vingtaine voyageurs. Le jour du départ, le groupe est scindé en deux. Le premier est déployé sur la plage et conduit par petits nombres à bord de pirogues de moyenne taille, jusqu’en haute mer où ils devaient embarquer pour l’Europe dans une embarcation plus grande.



Au bout de deux rotations, le projet tombe à l’eau. Le deuxième groupe qui attendait sur la plage a été surpris par la police, mise au parfum de l’expédition clandestine. Les candidats à l’émigration sont cernés et conduits au poste. Safiétou N. est arrêtée, placé en garde à vue, déférée au parquet puis jugée. Son fils est en fuite.