Trafic de visas à Guédiawaye : Un gang arrêté avec 7 millions F CFA en faux billets par la police

Une belle prise à l'actif du commissariat central de Guédiawaye qui a démantelé une bande d'escrocs spécialisés dans l'extorsion et le trafic de visas. Les hommes du commissaire principal Daouda Bodian ont arrêté dans un appartement situé à Cambérène trois individus en possession de 10 700 euros en faux billets. Seneweb revient sur les détails de ce coup de filet.





La bande d'escrocs qui dépouillait des candidats à l'émigration a été mise hors d'état de nuire. Ses membres faisaient croire à leurs proies qu'ils sont capables de les faire voyager au Canada. Ainsi, B. C. et ses compères invitaient les potentiels candidats dans leur appartement situé à Cambérène, sous prétexte qu'ils partiront plus tard à l'ambassade pour remplir les formalités.







Les candidats à l'émigration piégés





Mais tout candidat qui s'est introduit dans l'appartement sera dépouillé par de faux policiers. Plusieurs personnes ont été victimes des agissements de cette bande spécialisée dans l'extorsion de fonds et le trafic de visas. Une fois dans l'appartement, avec l'aide de complices se faisant passer pour des policiers, ils faisaient croire que de faux billets et de la drogue avaient été découverts sur place. Ainsi, le potentiel client va être contraint de remettre de l’argent aux faux policiers pour être libéré.







Mais les trois escrocs ont été pris en flagrant délit par les hommes du commissaire principal Daouda Bodian, lorsque le chef de service du commissariat central de Guédiawaye a été informé des agissements de cette bande.





La descente fructueuse de la police dans l'appartement





Séance tenante, les policiers ont mis un dispositif de surveillance à Cambérène pour appâter les mis en cause.







Ainsi, le candidat A. S. s'est présenté dans l'appartement. Contre toute attente, B. C., O. D. et M. D. ont tenté de l'escroquer en simulant que de la drogue et de faux billets ont été découverts sur place. C'est à ce moment que les limiers ont débarqué sur les lieux, avant de procéder à l'arrestation du trio incriminé.





10 700 euros en faux (7 millions F CFA) saisis





La perquisition de l'appartement s'est révélée fructueuse, avec la saisie de fausses devises étrangères estimées à 10 700 euros (7 millions F CFA), des passeports avec de faux visas scannés, des sachets remplis de farine. Ce produit est utilisé pour faire croire aux candidats que c'est de la cocaïne, pour les escroquer.





Interrogés sur procès-verbal, B. C., O. D. et M. D. ont reconnu les faits. Au terme de l'enquête, le trio incriminé a été déféré au parquet pour association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie, mise en circulation de fausses devises, trafic de visas, faux et usage de faux, selon des sources de Seneweb.