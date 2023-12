Trafic et coupe illicite de bois : Quatre individus de nationalité guinéenne placés sous mandat de dépôt

En août, le département de Salémata a été fortement secoué par un trafic de bois portant sur des espèces protégées particulièrement sur le venne et le haya senegalensis. La dévastation inquiétante de la forêt de Kalathie dans la commune d' Ethiolo, avait sérieusement inquiété l'autorité administrative au point qu'elle avait saisi la gendarmerie pour une enquête.



Les investigations menées par la brigade de gendarmerie de Salémata ont permis la saisie d’un camion rempli de poutrelles et plusieurs planches de venne trouvées sur le site d’abattage des arbres. Au cours de ces investigations, d'autres sites d'abattage clandestins ont été découverts dans les forêts du village de Kalathie, de Édalé dans la commune de Oubadji et au village de Banfarato.



Aux termes de cette enquête, quatre ressortissants guinéens seront interpellés et déférés au parquet du tribunal de grande instance de Kédougou.



Une source établie à Salémata, qui s'est confiée à Seneweb, révèle qu’au regard du permis de coupe délivré par le service des eaux et forêts il y avait une grande différence constatée par les gendarmes sur le terrain.



Ces quatre individus ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic, coupe illicite de bois et blanchiment de capitaux.



Une information judiciaire a été ouverte pour déterminer les véritables commanditaires de ce trafic de bois à Salémata.