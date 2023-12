Trafic international de drogue: 5 Espagnols interpelés par la Marine nationale

I nterception d'une embarcation impliquée dans le trafic international de drogue. Elle porte la signature de la Marine nationale. «Le vendredi 22 décembre 2023, le Patrouilleur de haute mer « WALO » a intercepté, à 220 km au large, une embarcation ultrarapide (de type GO FAST) transportant de la drogue à destination de l'Europe. Le Patrouilleur a dû effectuer des avertissements verbaux et des tirs de semonce pour stopper l'embarcation qui avait largué sa cargaison en mer avant l'intervention. Six cent quatre-vingt-dix (690) kilogrammes de cocaïne ont pu être repêchés », a écrit le Directeur de l'information et des relations publiques des Armées dans un communiqué dont Seneweb a eu copie.





L'embarcation, la drogue et les cinq (05) membres d'équipage, tous de nationalité espagnole, ont été mis à la disposition des services compétents de l'Etat ce 23 décembre 2023.