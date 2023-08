Trafic routier interrompu dans le Dandé Maayo Nord, le pont de Diamel impraticable

Le trafic sur le pont de Diamel, qui relie la commune de Matam aux autres localités riveraines du fleuve Sénégal dans sa partie nord, est interrompu depuis hier nuit. Ce, à cause d’un bus de transport dont les pneus se sont encastrés dans la dalle vétuste du pont.





Un "incident majeur" qui, de l'avis des populations, remet à l’ordre du jour, « leurs nombreuses réclamations portant sur la réhabilitation, sans délai, du pont de la localité dans un état de délabrement assez avancé ».





Une vieille revendication tout le temps agitée, qui a connu une accalmie avec le projet de construction de la route du Dandé Maayo qui prend en charge la reconstruction de l’ouvrage.





Pour l’heure, c’est une solution d’urgence que demandent les populations car l’incident a fini de porter un réel handicap aux nombreux usagers de la desserte du fait que l’enjambement du pont n’est plus possible à cause des nombreuses crevasses.