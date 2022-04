Train Express Régional : 13 points de rejets qui risquent de causer des inondations si...

Des points de rejets du Ter qui risquent de favoriser les inondations à Dakar

Le train express régional a 13 points de rejets qui risquent de causer des inondations si rien n'est fait. C’est ce qu’a affirmé le Directeur général de l'Apix, Mountaga Sy lors du Conseil régional de développement (CRD) sur l'hivernage 2022.





Ces points de rejets concernent la ville de Pikine qui en compte six, celle de Dakar avec deux points et Rufisque avec au moins cinq points.Sur les zones directement menacées, le directeur général note le canal 6 de Colobane, l'avenue Malick Sy pour Dakar. Il y a aussi la forêt de Mbao, Forail, le marché des petits ruminants, le marché central de poissons, le bassin du parc où des activités porcines se déroulent.





Pour la ville de Pikine, il a cité la zone du camp de Thiaroye où les constructions du TER ont détruit une station de pompage. Il ya aussi la zone de Keur Mbaye Fall avec le marigot de Mbao. S'agissant de la ville de Rufisque, les risques d'inondation concernent, essentiellement, un pont en dessus de la voie ferrée. La gare de Diamniadio, avec un bassin récent de 400m3, doit aussi être prise en compte dans le cadre de la lutte contre les inondations.