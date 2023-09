Transfert de ressources du FERA aux collectivités : Plus de 1 milliard 180 millions 770 mille francs Cfa et 1461 emplois directs créés

Le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) a déroulé, ce mercredi, un comité régional de développement (CRD) avec l’ensemble des parties prenantes dans le but de partager les modalités de mise en œuvre du programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes XEYU NDAW NI, à travers le financement et l’entretien des routes non classées avec une approche Haute Intensité de Main D'oeuvre (HIMO), Une activité qui se traduit comme un baromètre de suivi de l’avis du directeur Général.





Après deux ans de mise en œuvre et à l’entame de la troisième année d’exécution, il est ressorti de l’analyse de l’évolution du budget affecté aux communes, que celui-ci a enregistré une croissance exponentielle depuis 2021. Il est passé de 3,6 milliards en 2020 à 25,6 milliards en 2023 pour un coût triennal de 67,769 milliards FCFA et près de 26 mille emplois créés à travers la signature de 511 conventions de financements au profit des communes et villages du Sénégal. On note, qu’en plus de la subvention du gouvernement du Sénégal dans le cadre du programme XEYU NDAW NI, le FERA alloue à ce programme un montant annuel supplémentaire de 14 milliards 481 277 326 francs pour la prise en charge de toutes les conventions signées avec la quasi-totalité des communes du Sénégal.





Dans la région de Matam, le FERA à travers un transfert de ressources a pu susciter la création d'emplois au niveau des collectivités territoriales par l'entretien routier après avoir bénéficié d'un montant de 1 milliard 180 millions 770 mille francs Cfa.





Ce qui, selon le gouverneur Mohamed Moustapha Watt, a pu générer 1461 emplois directs avec une masse salariale mensuelle de plus de 90 millions de francs. « Des ressources extrêmement importantes et très intéressantes », selon le chef de l’exécutif régional, lesquelles, ont favorisé l'accès aux emplois décents pour les jeunes dans le cadre de l'accès à l'emploi visé par le programme XEYU NDAW NI.





Au-delà, de son intervention dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le FERA a également participé au financement de la réalisation de certaines infrastructures surtout en termes de désenclavement qui ont été enregistrées dans la commune de Dembancané et celle de Orkadiéré.





Durant les échanges, les acteurs ont émis plusieurs suggestions dans le sens de l’amélioration des modalités à suivre. Ce dont s’est réjoui le Directeur Général du FERA, Pape Ibrahima Faye, qui a annoncé le souhait de la structure qu’il dirige de se « projeter vers l'uniformisation du projet au niveau national et asseoir sa pérennité en alliant l'efficacité et l'efficience ».





Fort des différentes recommandations, « nous allons continuer la réflexion avec les collectivités territoriales pour avoir une étude d'ouvrages déléguée pour les permettre de prendre en œuvre leurs responsabilités dans le cadre de l'exécution des projets ». En réponse au retard de salaire annoncé, le Directeur Général a rassuré les acteurs en informant que pour l'essentiel, les retards sont liés à 98 % à l'absence de point focal au niveau des collectivités territoriales. La question qui est d'ailleurs une recommandation très forte du CRD, sera vite réglée de l’avis du Directeur Général. Pour déclarer que sur l’invite du Gouverneur de la région, des points focaux seront installés au niveau de chaque département.