Transport transfrontalier : TotalEnergies lance Africa Pass

Le mardi 24 octobre 2023, au rond-point du port de Lomé, capitale du Togo, TotalEnergies a lancé Africa Pass, sa nouvelle carte multi-services. Cette solution vise à faciliter les trajets des professionnels du transport routier, tels que les chauffeurs et les gestionnaires de flottes, sur un corridor englobant quatre pays de la sous-région ouest-africaine.





S'étirant sur plus de 3000 km, le corridor Lomé-Dakar, passant par le Burkina Faso et le Mali, constitue la première phase de cette initiative de TotalEnergies. Africa Pass ambitionne de simplifier le transport transfrontalier. L'événement s'est déroulé à la station TotalEnergies de Lomé, en présence des directeurs généraux des quatre pays impliqués dans le projet, ainsi que des autorités locales et coutumières. Selon Philippe Ebanga, directeur Afrique de l'Ouest de TotalEnergies, cette solution offre aux propriétaires de poids lourds une intégration complète à plusieurs niveaux.







Tout d'abord, elle élimine le besoin de transporter de l'argent liquide pour les transactions en cours de trajet, car les chauffeurs peuvent désormais utiliser une carte pour s'approvisionner dans plus de 90 stations-service pour poids lourds prévues. De plus, elle permet aux transporteurs de surveiller à distance la consommation et d'optimiser la gestion de leur flotte.







De manière plus globale, les chauffeurs bénéficieront d'une offre carburant complète, d'un accès au Wi-Fi, d'eau courante, d'espaces de restauration et de repos, ainsi que de douches. Badara Mbacké, directeur général de TotalEnergies Marketing Sénégal, ajoute : « Une carte tout-en-un qui favorise l'innovation et facilite le parcours de nos transporteurs ».







Pourquoi avoir choisi le corridor Dakar-Lomé ? Le directeur Afrique de l'Ouest de TotalEnergies estime que ces deux points d'entrée sont essentiels pour l'hinterland. En outre, le réseau de stations tout au long de ce trajet garantit une qualité de service constante. Pour bénéficier de ce service, les personnes intéressées doivent posséder une flotte et contacter le département Carte et Monétique de la compagnie.







Du côté des bénéficiaires, récompensés lors de cette cérémonie de lancement pour leur fidélité, cette initiative est plus que bienvenue. « La carte Africa Pass était attendue par nous, transporteurs qui circulons dans la sous-région. Nous sommes ravis de cette innovation », déclare Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Ba, représentant de la société de transports Dieye. Pour l'entreprise spécialisée dans la production et la fourniture d'énergie, ce lancement n'est que le début d'un projet visant à couvrir de nombreux pays africains. Cependant, Philippe Ebanga, directeur Afrique de l'Ouest de TotalEnergies, souhaite procéder étape par étape : « Notre ambition en Afrique de l'Ouest consiste d'abord à faire fonctionner ce corridor. Ensuite, d'autres corridors seront ouverts. La prochaine étape, prévue pour 2024, concernera une boucle autour du Kenya et de la Tanzanie, ainsi qu'une boucle de la République démocratique du Congo à la Zambie ».