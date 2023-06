Transports aériens à moindre coût et formation du personnel aéronautique : Doudou Kâ prend en charge les préoccupations du Sénégal au Salon du Bourget

Le ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Kâ, accompagné du Directeur général de l’ANACIM, Sidy Gueye et du Directeur général d’Air Sénégal, Alioune Badara Fall a pris part à la très restreinte cérémonie officielle de l’ouverture de la 54e édition du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris. C’était ce lundi 19 juin 2023. Une cérémonie présidée par le Chef de l’Etat français, Emmanuel Macron.





Dans son agenda de la première journée, le ministre a eu des rencontres et négociations pour prendre en charge deux préoccupations du Sénégal, le transport aérien national à moindre coût avec une flotte adaptée et la formation du personnel aéronautique. Sur le premier sujet, Doudou Kâ et sa délégation ont rencontré des responsables du Groupe industriel tchèque OMNIPOL qui regroupe plusieurs sociétés dont Aircraft industries qui fabrique les avions de type L410. C’est un appareil turbopropulseur à aile avec un fonctionnement économique pour le transport de civils entre 17 et 20 passagers et de marchandises sur des trajets à courte et moyenne distance. Un modèle exposé au salon a été visité.







Sur le second volet des préoccupations du Sénégal, la délégation a eu une longue séance de travail avec le Groupe Apave qui intervient dans plusieurs secteurs d’activités dont l’aéronautique. Le Groupe qui s’est installé au Sénégal va intervenir dans la formation du Personnel Navigant Commercial (PNC). Le Salon de Bourget coïncide avec les dernières inspections de la Direction de la Sécurité des vols de l’ANACIM au niveau de Apave. Ainsi après homologation, les sortants de Apave recevront des licences de l’Autorité de l’aviation civile sénégalaise.