Travail des enfants : 2000 groupes de travailleurs identifiés dans 19 pays d'Afrique





Des enfants membres du Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs (MAEJT) du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Mali, du Sénégal, du Tchad et du Zimbabwe ont, durant deux semaines, échangé sur la définition d'un cadre standard de participation des enfants.





Ils proposent leur participation active dans les prises de décisions pour la construction de leur avenir. "Tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi". Les enfants travailleurs de l'Afrique l'ont adopté pour défendre leurs droits.





Selon Wilfried Onguene, chargé Suivi évaluation à Enda Jeunesse Action International, 2000 groupes de travailleurs ont été identifiés dans 19 pays.

800 groupes sur les 2000 ont été appuyés et ont pu recevoir un support pour les aider dans leur travail.





"Aujourd'hui, ils se sentent plus en sécurité. Grâce au Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, des contrats sont discutés et les conditions améliorées. Il faut toujours mettre les enfants au centre de tout ce qui les concerne. Malgré la bonne foi des Etats et de tout le monde de ne pas voir les enfants en situation de travail, on se rend compte qu'il y a des réalités. La vie chère est venue doubler cette réalité. Les enfants sont en plein dans le travail pour survivre. Il faut que ceux qui sont obligés de travailler pour manger commencent par être dans de bonnes conditions", plaide Wilfried Onguene.





Selon Degni Marc Eliel (âgé de 17 ans), venu de la Côte d'Ivoire, "l’échec des projets pour les enfants découle souvent de la manière dont les décisions sont prises. « Dans la famille et dans les instances de décisions on a tendance à penser et à décider à notre place sans se référer à ce que nous, nous voulons. Nous sommes tenue à l’écart dans les prises de décisions. Pour que nous puissions nous s’intéresser à un projet, il faut nécessairement associer les enfants à l’identification des besoins et à la détermination des priorités, à la recherche des solutions et à la prise des décisions. Nous voulons la participation des enfants dans les instances de prise de décision", a-t-il plaidé.





Il explique que dans son pays la Côte d'Ivoire, leur mouvement a soutenu des enfants dans un village qui s'appelle Wongolo. Grâce à leur accompagnement, ces enfants qui étaient exploités par des personnes adultes ont pu créer leur propre activité.





"Avec notre mouvement nous veillons à ce que les enfants travailleurs soient bien traités. De nos jours, certaines personnes méprisent les enfants. La voix des enfants ne peut pas porter dans plusieurs domaines. Nous sommes au Sénégal pour développer des stratégies, établir un processus pour montrer comment les adultes pourront introduire les enfants dans tout ce qui les concernent", explique Degni Marc Eliel.





Les enfants confient que leur programme permet à d'autres enfants de dépendre d'eux-mêmes. Ils n'ont plus de patrons, ils ont leurs propres salaires et cela leur permet d'être épanouis. Cela renforce les enfants afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins.

La jeune malienne Aminata Sidibé confie que dans son pays, il n'y a pas assez d'enfants inscrits à l'école. Et même s'ils sont à l'école, ils travaillent.

"Beaucoup d'enfants sont dans les ateliers de mécaniciens. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens pour amener leurs enfants à l'école", raconte la jeune fille.





Cette rencontre est financée par le projet Sida CSO 2022-2026 et facilité par Enda Jeunesse Action International. Il s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des organisations de la société civile sur les droits de l’enfant. Il a pour objectif de définir « un Cadre standard de participation des enfants » aux instances nationales et régionales, afin d’intégrer les espaces civiques pour agir sur des questions les concernant.