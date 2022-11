Tribunal de commerce : DDD condamné à payer un gros montant à Petrosen

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le nouveau Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Ousmane Sylla. Le Tribunal de Commerce, statuant sur une plainte de la société Petrosen trading et services contre la société de transport public, a condamné celle-ci à payer la somme de 236 millions 223 mille 455 F CFA, outre les intérêts de droit à compter du 25 août 2021 et celle de 20 millions, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Selon Les Echos, qui donne l’information, le juge a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 100 millions.