Tripier égorgé à la SOGAS par son ami, un témoin raconte : "Ils avaient un problème depuis 3 mois à cause de…"





C'est l'affaire qui défraie la chronique ces derniers jours, à Dakar. Le tripier Abdou Diaw a été égorgé à la SOGAS (Société de gestion des abattoirs du Sénégal).





Selon un témoin interrogé par Zik FM, le présumé meurtrier, A. D., était l'ami de la victime, mais tout a dégénéré ces derniers mois. "Ils étaient amis. Ils partageaient même la même chambre avant qu'ils ne se marient. Mais depuis trois mois, ils étaient en conflit à cause d'un téléphone portable. La victime avait acheté un téléphone à 20 000 F CFA à A. D., mais il s'est rendu compte que l'appareil avait un problème", a-t-il d'abord confié.





Selon le témoin oculaire, le présumé meurtrier a refusé de restituer l'argent à son acheteur. Et depuis, ils ne fument plus le calumet de la paix. "Il le menaçait à plusieurs reprises de faire attention à lui, sinon il allait le tuer. Des gens ont même fait une médiation pour restaurer le calme, en vain. Le jour des faits, les deux travaillaient ensemble pour dépiauter un mouton. Il a profité de l'inattention de sa victime pour l'égorger. Il n'y a même pas eu bagarre. Il l'a surpris et le pauvre n'a rien vu venir", a raconté le témoin sur Zik FM.





Le présumé meurtrier a pris la fuite après son forfait, avant d'être arrêté par la police de Pikine.