Trophy Tour/Fatick : L’appel de Matar Bâ à la population du Sine

Le Trophy Tour à Fatick, fief de Matar Ba

C’est dans une ferveur et une ambiance de joie indescriptible que la population de Fatick a accueilli, hier dimanche, le trophée de la Can. Après la première étape qui a débuté à Dakar et dans le nord du pays, la seconde partie du Trophy Tour a démarré dans le fief du ministre des Sports.





De Fatick à Karang, en passant par Gossas, Foundiougne, Sokone et Passy, entre autres localités, Matar Bâ a communié avec les fans de la bande à Sadio Mané, pour célébrer le trophée continental remporté le 6 février dernier.





Le patron du sport sénégalais a profité de cette occasion pour lancer un appel à la population à accompagner davantage l’équipe nationale vers d’autres sacres.





"Vous avez été nombreux à pousser, à prier pour que l’équipe nationale triomphe et nous avons réussi à avoir ce trophée. Je vous demande d’accompagner davantage les Lions qui doivent participer à la Coupe du monde Qatar-2022 et pour garder le titre de champion en 2023", lance le ministre des Sports.