Troubles de 2023 : Ismaila Madior Fall livre ses vérités sur les détenus et fait le point sur les procédures judiciaires

La société civile et les partis d’opposition dénoncent la présence de plus de 1000 détenus politiques dans les prisons sénégalaises après les différents évènements qui ont troublé le pays en 2023. Un chiffre exagéré d’après le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall dans un entretien accordé à Jeune Afrique : “Les individus condamnés à une peine de prison ferme ou détenus dans l’attente de leur jugement pour avoir joué un rôle dans les événements survenus en 2023 sont environ 500. Mais il n’y a plus, à ce jour, de personnes détenues en raison de leur implication dans les manifestations de mars 2021”.











Le Garde des Sceaux récuse, par ailleurs, le terme de détenus politiques. “ll n’y a pas de prisonniers politiques au Sénégal, estime-t-il. Ceux qui se trouvent derrière les barreaux ont détérioré des magasins ou des banques, attaqué des brigades de gendarmerie ou encore incendié des mairies. Les qualifier de « prisonniers politiques » n’engage que ceux qui emploient ce terme”.









Ismaila Madior Fall a, par ailleurs, fait le point sur les procédures concernant les personnes arrêtées lors de ces troubles politiques : “Certaines personnes qui avaient seulement participé à des manifestations interdites ont été traduites devant le juge des flagrants délits et ont globalement fait l’objet de condamnations clémentes, allant d’un mois à trois mois d’emprisonnement ferme. D’autres, dont l’implication n’était pas avérée, ont bénéficié d’une relaxe.