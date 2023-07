Un autre drame à Fass Boye : une pirogue avec 150 migrants sénégalais introuvable depuis 15 jours

Alors que l’émotion est encore vive avec la découverte de 18 corps sans vie de migrants dont la pirogue a échoué ce lundi sur une plage de Ouakam, un autre drame semble se dérouler à Fass Boye, dans le département de Tivaouane. En effet, une embarcation partie de cette localité, il y a une quinzaine de jours, est introuvable.



D’après Bés Bi, qui donne l’information dans son édition de ce mardi, la pirogue comptait 150 personnes à son bord au moment du départ pour l’Espagne. La plupart des candidats à l’immigration clandestine sont originaires de Fass Boye.



Les membres des familles de ces derniers sont inquiets. D’autant que les recherches des garde-côtes espagnols et marocains, malgré leurs moyens, n’ont rien donné.



Un pêcheur nommé Khadim Diop fait partie des personnes disparues. Son père, Pape Diop, jure qu’il n’était pas au courant de son projet de voyage. «Je me suis réveillé et je ne l’ai pas vu dans sa chambre, a-t-il confié dans les colonnes de Bés Bi. C’est après que l’ai appris qu’il était parti.»