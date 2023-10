Un Camerounais, qui usurpait l'identité du DG des Douanes, arrêté par la DSC





La Division Spéciale de Cybersécurité de la police nationale vient de mettre hors d’état de nuire un escroc notoire qui usurpait l'identité du Directeur Général des Douanes sénégalaises pour annoncer une fausse vente aux enchères de biens dont des véhicules saisis.





Suite à d'intenses investigations, les hommes du commissaire Aly Kandé ont démantelé un réseau de fraude en ligne. Les policiers ont arrêté le cerveau de cette entreprise délictuelle. Il s'agit d'un ressortissant Camerounais répondant au nom de Joel Wilfried Fodjo Mbiekop, selon les informations exclusives de Seneweb.





Que s'est-il passé réellement ?





Un escroc avait créé un faux compte au nom du Directeur Général des Douanes en annonçant une supposée vente aux enchères de véhicules. Le faussaire demandait à tout client de verser une somme de 100 000 F CFA pour bénéficier de cette opération.





Après avoir sorti un communiqué pour démentir la rumeur, la Direction générale des Douanes a déposé une plainte à la Division spéciale de Cybersécurité.





"Il a été révélé que cette forme d'inscription n'avait jamais été initiée par la Douane sénégalaise. Les individus derrière cette arnaque cherchaient clairement à extorquer de l'argent aux usagers qui souhaitaient participer à la prétendue vente aux enchères. Ils avaient même falsifié le cachet du Directeur Général des Douanes pour donner une apparence de légitimité à cette fausse annonce", renseignent des sources de Seneweb.





L'enquête, rondement menée par les hommes du commissaire Aly Kandé, a permis d'identifier formellement Joel Wilfried Fodjo Mbiekop comme le cerveau présumé de cette opération frauduleuse.





Arrêté puis interrogé sur procès-verbal, le mis en cause a tenté de faire croire qu'il a été contacté par son ami Sillany Assonfac, également basé au Cameroun. Ce dernier lui aurait demandé de recevoir des fonds via le service de transfert d'argent Wave sur son numéro de téléphone [7....] et de lui faire parvenir l'argent d'après le faussaire.





Au terme de l'enquête, le mis en cause a été déféré ce vendredi selon des sources de Seneweb proches du parquet.









Cette arrestation a permis de mettre fin à cette opération de fraude complexe. Les autorités poursuivent leur enquête pour déterminer l'ampleur de la fraude, identifier d'autres complices potentiels, et clarifier les ramifications transfrontalières de l'affaire.





Cette affaire souligne l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité et la fraude financière. Elle rappelle également aux citoyens l'importance de la vigilance lorsqu'il s'agit de transactions financières en ligne et de la nécessité de signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes. La cybersécurité reste un enjeu majeur dans un monde de plus en plus connecté, et la collaboration de tous est essentielle pour lutter contre la fraude en ligne.