Un charlatan viole sa patiente et se défausse sur un djinn

L'histoire à la fois dramatique et rocambolesque tient en haleine la commune de Notto Diobass ! Un guérisseur traditionnel très connu dans cette localité, aurait envoûté puis abusé sexuellement de sa patiente âgée de 19 ans. L’homme s’est dédouané en imputant la responsabilité aux djinns devant les gendarmes de la Section de Recherches ( SR) de Thiès. Détails !



Après la chute du présumé violeur d'une trentaine de filles à Touba, un autre délinquant sexuel est dans de beaux draps. Un guérisseur traditionnel domicilié dans la commune de Notto Diobass est tombé dans la nasse de la SR de Thiès mardi dernier.



L'homme ayant une haute réputation dans cette localité grâce à son “pouvoir mystique”, a été démasqué par les hommes du capitaine Diouck, chef de cette unité d'élite de la gendarmerie nationale.



Que s'est-il passé réellement à Noto Diobass ?



Domiciliée à Taténe Sérère, K.T tombe parfois en syncope. L'adolescente de 19 ans a sollicité les services du "faiseur de miracles ", G.Diop. Ce dernier reçoit quotidiennement une clientèle fournie à son domicile.



Après la séance de consultation, le charlatan a fixé un autre rendez-vous à sa cliente. Un rendez-vous que l’adolescente va amèrement.



Envoûtée, F.T violée en plein jour



Le guérisseur traditionnel aurait “hypnotisé” sa patiente par des “procédés mystiques” avant d'abuser d'elle. T.G a été violée en pleine journée, au moment où les autres patients attendaient leur tour pour passer devant le prétendu faiseur de miracles.



Le réveil brutal de la victime



Après un sommeil profond, la victime a constaté du sang dans ses parties intimes et ressenti des douleurs, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



L'affaire s'est ébruitée dans le Diobass avant d'atterrir sur la table du Capitaine Diouck. Le patron de la SR et ses hommes ont mis la main sur le suspect.



Le charlatan " m'a cliente m'a demandé avec insistance de passer à l'acte "



Interrogé sur les faits, G.Diop avoue avoir couché avec sa cliente. Mais le charlatan a fait une surprenante précision devant les enquêteurs pour se tirer d'affaires.



" J'ai agi sur la demande insistante de ma patiente. Sous l'emprise des djinns, T.N m'a supplié de coucher avec elle" confesse-t-il pour tenter d'écarter la thèse du viol.



Ce que révèle le rapport médical



Le certificat médical atteste la déchirure récente de l'hymen de la victime, d'après des sources de Seneweb.



Le charlatan a été placé en garde à vue pour viol dans les locaux de Section de Recherches de Thiès. G Diop sera présenté au procureur de la République ce vendredi matin.