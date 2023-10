Un corps exhumé et brûlé à Kaolack : le cerveau de la barbarie identifié

Quatre personnes ont été arrêtées ce lundi dans le cadre de l’enquête sur la dépouille exhumée et brûlée à Léona Niassène (Kaolack). Libération rapporte que le cerveau de l’acte de barbarie a été identifié. Mais, renseigne le journal, il est en fuite.



Ce dernier, comme les quatre mis en cause arrêtés, a été démasqué grâce aux vidéos de l’acte incriminé qui circulent sur les réseaux sociaux, souligne la même source.



Samedi soir, une foule en furie a exhumé et brûlé dans la rue la dépouille d’un certain Cheikh Fall, présenté comme un homosexuel. Le défunt était âgé de 31 ans.



Libération rapporte que sa maman, annoncée décédée, est bien en vie et a été transférée dans un endroit tenu secret «pour des raisons de sécurité».