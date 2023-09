Un coursier disparaît avec les 10 millions FCFA qu’il devait verser

L’argent n’a jamais été versé !





Ousseynou J. Badiane, un coursier, a été sommé de verser 10.000.000 F CFA dans un compte indiqué. Le coursier, qui a fait plus de 5 bonnes années dans une entreprise de la place, a abusé de la confiance de O.C , l'homme qui lui avait confié cette commission.





Joint par Seneweb, le plaignant O. C nous confie d’abord que l’argent en question ne lui appartient pas. « C’est une connaissance qui m’a demandé de verser cet argent dans son compte car elle était hors de Dakar et c’est son livreur qui me l’a amenée. Le lendemain, le 13 septembre, j’étais trop pris par le travail. J’ai alors appelé le coursier de la boîte où je travaille pour qu’il aille me verser cet argent. Je lui ai remis une enveloppe avec la mention des 10 millions F CFA qu’elle contenait et le numéro du compte sans oublier de lui remettre un petit pourboire de 2000 FCFA pour payer les 200 F CFA de timbre. A peine deux heures après, je l’ai appelé sur son téléphone mais il était devenu injoignable. Je me suis directement rendu à la banque qui me fait savoir que l’argent n’a jamais été versé dans leurs caisses, plus aucune trace de lui », confie O.C.





Résidant à Thiès, le domicile du « porté disparu » a été perquisitionné après une plainte à la DIC et à la police de la ville de Thiès. « Là-bas on a appris qu’après avoir récupéré l’argent, il est directement venu chez lui le même jour à Thies, a remis 350.000 F CFA à sa femme pour préparer la rentrée scolaire de ses deux enfants et l’achat d’un vélo pour ces derniers. Il a également confié à sa femme qu’il devait voyager sans préciser sa destination d’après son épouse … », renseigne O.C.