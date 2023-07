Un élève tué dans une bataille rangée sur fond de rivalité amoureuse

Une bataille rangée entre des jeunes de deux quartiers viré au drame à Diourbel dans la nuit du dimanche au lundi. Selon les informations exclusives de Seneweb, un élève en classe de seconde, K. C a été poignardé mortellement par M.Diop alias Chinois. Les hommes du commissaire Mor Ngom ont arrêté le présumé meurtrier et sept autres mis en cause. Détails !









Pour les beaux yeux d'une fille, des jeunes de deux quartiers de Diourbel se sont livrés une bataille rangée. Les affrontements ont occasionné un mort et deux blessés graves admis aux urgences du Centre hospitalier régional Heinrich Lübke, selon les informations exclusives de Seneweb.





Il ressort des témoignages recueillis qu'un habitant du quartier Ndar Fall s'était rendu au quartier à Pikine ( Diourbel) pour rendre visite à une fille. Le visiteur a été intercepté puis poignardé avec un couteau par des jeunes. Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi au dimanche dernier, selon des sources de Seneweb proches du dossier.





Des jeunes du quartier Ndar Fall ont formé une bande pour venger cette agression commise sur l'un de leurs voisins de quartier. Ils ont débarqué hier nuit à Pikine pour laver cet affront.









Malheureusement l'un des assaillants a été poignardé au cours de cette bataille rangée. K.C domicilié à Ndar Fall a essuyé un fatal coup de couteau. Cet élève en classe de seconde au lycée Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel a succombé à ses blessures.









Deux blessés graves sont admis actuellement aux urgences de l'hôpital régional de Diourbel selon des sources de Seneweb.









Informés des faits, les éléments du commissariat central de Diourbel se sont déployés aussitôt au quartier Pikine sur la scène du crime.









L'enquête ouverte par les hommes du commissaire Mor Ngom a permis d'arrêter 8 personnes impliquées dans cette bataille rangée. Parmi eux, figure le présumé meurtrier âgé de 17 ans. Il s'agit de M.Diop alias Chinois qui vient d'être embarqué dans les locaux du commissariat central de Diourbel.









Au total, 8 mis en cause dont deux jeunes du quartier Ndar Fall et 6 autres du quartier Pikine de Diourbel sont en détention dans les locaux de la police.