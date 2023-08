Un enfant de 3 ans battu à mort par son père

Le présumé meurtrier de son propre fils de 3 ans, qu'il aurait battu jusqu'au dernier souffle, a finalement été arrêté par les éléments du commissariat central de Thiès. Les faits sont survenus mardi 02 août 2023 au quartier Médina Fall de Thiès, en face du CEM, dans la commune Thiès-Nord.





Meurtrie par un acte si odieux et criminel, la mère du défunt n'a pas hésité à demander que justice se fasse, afin d'honorer la mémoire de son fils qu’elle avait perdu de vue depuis trois semaines. Elle révèle “avoir eu des jumeaux âgés de 3 ans, A.Guèye et K.Guèye” avec son mari, avec qui, raconte-t-elle, les larmes aux yeux, elle a «vécu trois ans et demi avant de quitter le domicile conjugal, du fait d'actes de violences répétés, pour venir (s’)installer chez (ses) parents, à Médina Fall (Ténou Mame Diarra)».





D.Guèye, l’oncle du défunt enfant, raconte : «Nous avons été informés des faits par un médecin en service à l’hôpital Saint Jean-De-Dieu. Il nous a clairement dit que l’enfant était décédé bien avant son arrivée à l'hôpital. Que les responsables de la structure sanitaire avaient pris le soin de prévenir la police. Du coup, le papa de la victime a été soupçonné, ce d'autant qu'il avait l'habitude de battre ses enfants avec une haine indescriptible».





“À notre grande surprise, on nous a appris que le père de l'enfant a, une fois, été admis à l’hôpital psychiatrique Dalal Khel pour des examens”, poursuit-il. Mais, D. Guèye est catégorique : «Nous, qui le connaissons bien, avons la certitude qu’il n'est pas malade et est sain d’esprit».