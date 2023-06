Un enseignant arrêté pour viol sur son élève de 12 ans

M.A.Faye, enseignant, a été arrêté pour viol sur mineure par les gendarmes de la Brigade de Birkilane. L'homme en service dans une école élémentaire aurait abusé sexuellement son élève N.M, âgée seulement de 12 ans selon des sources de Seneweb.



L’affaire s'est ébruitée et une plainte a été déposée au niveau de cette unité de la Compagnie de gendarmerie de Kaffrine, contre l'instituteur marié à une épouse.



Entendu en présence de son avocat, l'enseignant incriminé a nié avoir abusé sexuellement de la fillette de 12 ans.



Malgré tout, l'élève à l'école primaire de Kanka persiste et signe que M.A.F a couché avec elle à trois reprises.



Dans le cadre de l’enquête, les gendarmes de la Brigade de Birkilane ont effectué une descente inopinée dans le domicile de l'enseignant pour procéder à une perquisition.



Les effroyables découvertes effectuées par les gendarmes chez l'enseignant



Sur place, les enquêteurs ont saisi une petite culotte ( sl...) tachetée de sang, appartenant à la victime et un drap dans lequel il y a des traces de sperme, après analyse.



Le certificat médical accable l'instituteur



Les gendarmes de la Brigade de Birkilane ont réquisitionné les services d'un gynécologue pour élucider cette affaire. Après examen, le rapport médical transmis aux enquêteurs atteste que la fillette de 12 ans a été agressée sexuellement. " Une lésion hyménale ancienne [...]", lit-on dans le certificat médical versé dans le dossier.



Au terme de l'enquête, l'enseignant M.A.Faye a été présenté, depuis la semaine dernière, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack d'après des sources de Seneweb proches du parquet.