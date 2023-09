Un escroc utilise la fondation «Servir le Sénégal» pour dépouiller sa victime

Un individu dont l’identité reste un mystère a réussi à soutirer 150 000 francs CFA à un certain Ousmane Diallo, domicilié à Guinaw-Rails Sud. Moins le montant, c’est le mode opératoire qui attire l’attention.



D’après des informations de Seneweb, le mis en cause s’est fait passer pour un membre de la fondation «Servir le Sénégal» de la Première dame, Marième Faye, pour commettre son forfait.



Nos sources renseignent que le plaignant a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC) d’une plainte pour usurpation de fonction, abus de confiance et escroquerie.



Cette plainte est tombée mercredi 30 août alors que moins de vingt jours plus tôt, le Première dame avait dissout sa fondation.