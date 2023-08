Un faux malade du cancer, qui avait lancé une cagnotte sur les réseaux sociaux, démasqué

Un faux cancéreux a été jugé au tribunal de grande instance de Mbour à l'audience des flagrants délits.





"Je suis malade. Quand, je suis parti à l'hôpital on m'a prescrit des médicaments et je n'avais pas les moyens pour les acheter. J'ai alors posté sur les réseaux sociaux une demande d'aide avec mon ordonnance. Le Dr Khoudoss Mama m'a appelé au téléphone pour me demander de passer à l'hôpital. Quand je suis arrivé, il m'a fait arrêter", raconte le prévenu, N. Samb.





Son histoire telle qu'il l’a racontée a choqué l’assistance.





Mais c’était sans compter sur l'opiniâtreté de la Présidente d'audience Thérèse Diouf, qui lui a balancé de manière crue, les vrais raisons de son arrestation.





En réalité, N. Samb avait lancé sur les réseaux sociaux une demande d'aide en prétendant être atteint de cancer. Le mareyeur de profession a reçu plusieurs versements d'argent de la part de personnes émues par sa situation.





Un étudiant de la faculté d'oncologie, qui est tombé sur l'annonce, a voulu apporter son soutien. Il a ainsi saisi le médecin traitant, qui n'est autre que Dr Khoudoss Mama.





Cerné, le prévenu s'est confondu dans des excuses interminables. La juge l'a bien savonné en lui faisant comprendre que c'est à cause de “personnes comme lui, que si demain un vrai malade avait besoin d'aide il ne l'aura pas à cause des suspicions”.