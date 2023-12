Un garçon de 14 ans meurt accidentellement par pendaison

Médina Chérif Extension, ce quartier de la commune de Kolda est dans l'émoi et la consternation. Et pour cause, Alassane Barry, habitant cette localité, s'est pendu à travers la fenêtre de son domicile en jouant avec un morceau de tissu.



Ce garçon, âgé de 14 ans, est élève en classe de 5e au CEM Sikilo Ouest, un établissement d'enseignement public général situé à la périphérie de la ville de Kolda.

Les faits se sont déroulés ce samedi après-midi en l'absence de ses parents de la maison.

Le corps sans vie a été récupéré par les sapeurs pompiers qui l'ont déposé à la morgue de l'hôpital régional, en passant par le commissariat central pour des formalités administratives.