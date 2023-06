Un homme séquestré dans un salon de massage, violé par une prostituée, le tout immortalisé sur une vidéo

M.Ndiaye ne va pas oublier de sitôt son passage dans un salon de massage situé à la Cité Mixta. Ce tailleur domicilié à l'unité 26 des Parcelles-Assainies a été séquestré puis contraint à coucher avec une prostituée selon des sources de Seneweb. La scène intime a été immortalisée sur un smartphone. Les policiers du commissariat de l'unité 15 ont réussi à mettre aux arrêts 6 personnes impliquées dans cette affaire. Détails !



Un nouveau réseau clandestin de prostitution et de proxénétisme a été démantelé à la cité Mixta par les éléments du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies. Les hommes du commissaire Khouma ont mis la main sur six membres de cette mafia de sexe.



La perquisition effectuée dans ce salon de massage s'est soldée par la saisie d'une centaine de préservatifs, d'une vingtaine de téléphones portables et des lubrifiants, d'après des sources de Seneweb proches du parquet.



Comment la police de l'unité 15 a débusqué ce réseau de sexe à la Cité Mixta



Tout est parti d’une plainte déposée par M. Ndiaye sur la table du chef de service du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies. Il ressort de sa déposition que ce tailleur a été séquestré à la cité Mixta puis abusé sexuellement par une prostituée sous l'assistance d'une vidéo.



"J'ai relevé sur le réseau social Facebook le numéro d'un salon de massage situé à la Cité Mixta. Après réservation pour une séance de massage suivie d'une relation sexuelle, je me suis rendu sur place. Mais j'ai retrouvé quatre femmes et cinq hommes accoutrés comme des femmes", confie le plaignant sur Procès-verbal.



Se sentant gêné par la présence de cinq hommes à l’allure efféminée, le tailleur âgé de 31 ans, a décidé d'annuler sa réservation pour repartir. Ce qui n'a pas été du goût de la proxénète A.M et de ses compères. Ainsi M.Ndiaye a été conduit de force dans une chambre où il a été roué de coups par les employés de ce salon, d'après son récit.



Le tailleur a été contraint à coucher avec la prostituée F.D âgée de 21 ans. La scène érotique a été filmée par la proxénète A.M qui a envoyé, plus tard, la vidéo obscène à l'une des ses copines. La dame âgée de 45 ans, en charge du salon de massage, a récupéré les 10.000 francs cfa de la victime.



A peine libéré, M.Ndiaye a débarqué à la police de l'unité 15 pour déposer une plainte. Ainsi les hommes du commissaire Khouma ont effectué une descente inopinée dans le salon situé à la Cité Mixta. Trois femmes et trois hommes retrouvés sur place ont été arrêtés puis conduits à la police. Parmi elles figurent, la proxénète A.M et la prostituée F.D. Cette dernière avait abusé sexuellement du tailleur sous la menace des employés du salon.



Interrogée sur procès-verbal, la dame A.M, responsable du salon, a reconnu les faits. Elle a tenté de faire croire aux enquêteurs qu'elle a filmé la séance intime pour pouvoir prouver que M.Ndiaye a couché avec F.D moyennant 10.000 francs.



Au terme de l'enquête, les six mis en cause ont été déférés lundi dernier au parquet pour séquestration, viol, chantage sexuel, collecte illicite de données à caractère et proxénétisme.



Tout ce beau monde a fait l'objet de plusieurs retours de parquet.