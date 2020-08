Un Imam interrompu en pleine prière et menacé avec un couteau à...

D'après les informations de Les Échos, les faits se sont déroulés au quartier Tivaouane Peulh.





Abdoulaye Ndiaye, sous prétexte que l’imam du quartier dirigeait très mal la prière, le coupe en pleine prière, lui arrache le micro et le menace de mort avec un couteau.





Selon le journal, l’affaire a été évoquée, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.





Le mis en cause, âgé de 28 ans, a été condamné à 3 mois de prison ferme pour violences et voies de fait, menaces de mort et détention d’arme blanche.