Un jardinier voyage à bord d'un camion de moutons et se retrouve en prison

Gora Fall, jardinier de son état, a une idée ingénieuse de contourner l'interdiction du transport inter-urbain entre régions. Parti à Touba avant l'état d'urgence, il a voulu rentrer à Dakar. Ainsi a-t-il emprunté un camion transportant des moutons pour rallier la capitale.





Face au juge, il justifie son geste. " Je voulais juste avoir la dépense quotidienne pour nourrir ma famille car je n'ai plus rien", dit-il, dans des propos repris par Le Soleil. N'empêche, lui et le chauffeur ont été condamnés à 15 jours de prison pour violation de l'état d'urgence et mise en danger de la vie d'autrui.