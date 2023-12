Un jeune collégien fauché mortellement par un car : Le récit des circonstances de l’accident









C’est tôt, dans la matinée de ce jeudi 07 décembre 2023, vers les coups de 7 heures 30 minutes, à hauteur de l'intersection «Auchan-Avenue Caen», que le jeune collégien Mouhammad, en classe de 5e au lycée «La Source» du Groupe scolaire franco-arabe El-Hadji Mohamed Diop,, a subitement perdu la vie dans un accident de la circulation d’une rare violence. L’accident s'est produit au moment où le jeune homme traversait la nationale pour se rendre à son établissement, à bord d'une moto «Jakarta». La moto a été heurtée violemment par un Car 508 communément appelé «Ndiaga-Ndiaye», roulant à toute vitesse, en provenance de l'axe «Château d'Eau».





Le conducteur de moto est, quant à lui, grièvement blessé et son pronostic vital est engagé. Les sapeurs-pompiers de la Compagnie d'incendie et de secours de Thiès, après constat des éléments du commissariat du 1er Arrondissement, ont acheminé le corps sans vie du jeune Mouhammad et celui du blessé au centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguene.





Le sieur Pape Diodio Ndiaye, présent sur les lieux du drame au moment des faits, domicilié à Hersent (Commune Thiès-Est), et Mbaye Fall, un habitant du quartier Grand-Thiès qui se rendait à son lieu de travail, témoignent avoir vu le chauffeur du Car «Ndiaga-Ndiaye» rouler à vive allure pour regagner la Nationale, avec un « comportement qui laisse à désirer ».





Pour l'heure, c'est la consternation et la tristesse au domicile de la victime, aux Parcelles-Assainies de Thiès. Son père, commerçant, s'active autour des procédures d'enlèvement du corps de son fils pour les besoins de l'inhumation. Le chauffeur du car, après la tragédie, a pris ses jambes à son cou.