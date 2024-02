Un père et son fils arrêtés pour meurtre, la piste du “crime d’honneur”

Les habitants de la commune de Barkedji dans le département de Linguère sont sous le choc.



En effet une violente bagarre opposant d'un côté Moussa Sow et son père Amadou Sow à un autre jeune qui s’appelle lui aussi Moussa Sow.



Le drame s’est produit hier vendredi 23 février vers seize heures en brousse à quelques encablures de la commune de Barkedji.



Le jeune Moussa Sow, âgé d’une vingtaine d’années et qui aurait reçu plusieurs coups de machette, s’en est sorti gravement blessé. Il a été acheminé à l’hôpital Magatte Lo de Linguère où il a finalement succombé à ses blessures.



Les présumés meurtriers ont été arrêtés par la gendarmerie de Linguère.



Selon une source bien informée, tout porte à croire qu’il s’agit d’un “crime d’honneur”. Le défunt avait enceinté la fille d’Amadou Sow sans l’épouser et cela n’avait pas plu à la famille



A en croire la même source, Moussa Sow s’est par la suite marié avec une autre fille.



La gendarmerie a ouvert une enquête .