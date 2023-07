Un responsable politique de Nguékokh sur le communiqué des patriotes sur le décès de Ousmane Dia : "On ne combat pas l'injustice par le mensonge et la manipulation"

Le communiqué de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) qui informait que Ousmane Dia, décédé à la prison de Mbour vendredi, était membre de leur parti et responsable chargé de la massification de la JPS-Nguékhokh, soulève une vague d'indignation et de colère sur la toile.



C'est le coordinateur national de la Coalition ''Gox You Bess'', qui s'offusque d'une telle information.



"En tant qu'habitant de Nguékokh, je demande au bureau exécutif national du Pastef de retirer immédiatement ce communiqué qui tente d'instrumentaliser la mort d'un jeune innocent au moment où tout Nguékokh est en deuil. Tout habitant de Nguékokh sait pertinemment que le défunt Ousmane Dia au regard de son état psychiatrique n'a jamais été le responsable chargé de la massification de Pastef-Nguékokh comme le dit ce communiqué ignoble qui me révolte au plus haut point", peste Ameth Diallo sur Facebook.



Le coordinateur national de la Coalition ''Gox you bess'' de poursuivre : "comment peut-on se permettre une si grande tentative de manipulation alors que nous devrions nous limiter à demander une enquête juste pour clarifier cette situation. On ne combat pas l'injustice par le mensonge et la manipulation. Cela enlève tout crédit au combat que nous menons contre les arrestations illégales et les morts suite aux manifestations".