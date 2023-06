Un vigile atteint par balle à Tivaouane: La police neutralise une bande de jeunes malfaiteurs dont deux collégiens

Une bande constituée de mineurs et s'activant dans le cambriolage et le vol avec violence a été démantelée par les éléments du commissariat urbain de Tivaouane. Les hommes du commissaire Ibrahima Diouf ont mis la main sur trois bandits âgés tous de 17 ans. Selon des sources de Seneweb, le trio incriminé a été présenté, vendredi dernier, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thiès. Détails !











Un vigile a frôlé la mort à Tivaouane ! L'homme a été atteint par balle lors l’arrestation musclée d'un gang de malfaiteurs.









Le caïd M.F et ses deux acolytes K.H.S et I.N se sont rendus tard dans la nuit à la Cité Dabakh à Tivaouane. Le trio a défoncé la porte d'une maison où il a volé quatre moutons dont deux de race " Ladoum".









Mais un voisin a entendu le bruit avant de lancer l'alerte dans ledit quartier. Les habitants se sont mobilisés pour mettre la main sur les mis en cause.









Ayant senti le coup, le cerveau du gang et ses compères ont abandonné les animaux volés avant de prendre la fuite. Mais un des bandits a ouvert le feu sur le vigile qui était à leurs trousses.









Atteint par une balle de plomb, l'agent de sécurité s'est écroulé avant d'être évacué à l'hôpital. Il s'en est sorti avec des blessures.









Les populations ont réussi à interpeller l'un des trois malfaiteurs au cours d'une course-poursuite, selon des sources de Seneweb proches du parquet. Il a été mis à la disposition des policiers du commissariat urbain de Tivaouane.









Soumis à un interrogatoire serré, le malfrat, mis aux arrêts, a fini par dévoiler l'identité de ses deux complices. Après cela, le reste de la bande a été neutralisé par les hommes du commissaire Diouf.









Le menuisier M.F et les deux élèves en classe de quatrième K.H.S et I.N ont été placés en garde à vue pour plusieurs chefs d'accusation dont association de malfaiteurs, vol en réunion portant sur du bétail commis la nuit avec effraction et violence, usage d'arme à feu.









Il ressort de l'enquête rondement menée que le trio a tenté de cambrioler une quincaillerie durant la même nuit, d'après des sources de Seneweb proches du parquet. Les policiers ont saisi un arrache-clou, une tenaille, deux couteaux sur les lieux de la commission du forfait.