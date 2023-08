Une délégation du ministère du pétrole et des énergies à Singapour pour visiter le FPSO LSS de Sangomar

Des techniciens du ministère du pétrole et des énergies se sont rendus à Singapour pour une visite de suivi du chantier du FPSO Léopold Sédar Senghor du projet Sangomar. La délégation conduite par le secrétaire général du ministère Cheikh Niane comprend entre autres le Directeur des hydrocarbures Papa Samba BA, le directeur général de Petrosen Holding Adama Diallo, le directeur général de Petrosen Exploration et Production Thierno Seydou Ly et plusieurs autres ingénieurs du département.





Ce FPSO, véritable monstre des mers, mouillera bientôt au large du Sénégal. Avec 372 m de long, 58 m de large, ce navire de production, de stockage et de déchargement du pétrole conçu pour le projet Sangomar, culmine à 139 m de hauteur. Présentement sur le chantier naval de Keppel à Singapour, le LSS offre l’image d’une ruche d’abeille. Plus de 1000 ouvriers y travaillent quotidiennement. Les travaux de construction ont démarré en Chine mais l’opérateur a finalement préféré transférer le chantier à Singapour en raison des restrictions qui étaient liées à la Covid en Chine. Aujourd’hui, il est réalisé à plus de 90% et est attendu dans les eaux sénégalaises en février prochain pour un démarrage de la production en juin selon Woodside.







Récemment, l'opérateur Woodside avait annoncé quelques difficultés techniques sur le chantier. Des difficultés maintenant maîtrisées. En fait, pendant la phase test de certains équipements, des problèmes d’alignement au niveau de la tuyauterie ont été détectés. C’est ainsi que Woodside a pris la prudente décision de procéder aux travaux de rectification. Ce qui allonge de 6 mois la date de livraison initialement prévue. Les équipes du ministère du pétrole et des énergies ont tenu à faire le déplacement pour constater de visu l’état d’avancement des travaux.