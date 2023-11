Une figure importante de Pastef en fuite avec son bracelet électronique

Les Forces de défense et de sécurité sont aux trousses de Moustapha Diop, membre de la Jeunesse patriotique de Pikine. Ce dernier est sous contrôle judiciaire et portait un bracelet électronique. Mais depuis que le procureur a fait appel pour contester sa liberté provisoire, il a disparu des radars de la justice, selon Source A.



Le journal assure que «même les membres de sa formation politique (Pastef) ne sont pas au courant» qu’il n’est plus joignable. La même source souligne que Moustapha Diop s’occupait des Patriotes envoyés en prison ces dernières années et est membre de Frapp de Guy-Marius Sagna.