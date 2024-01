Une fille retrouvée morte à Pikine, son amant arrêté

Découverte macabre. Nd. M. a été retrouvée morte dans la chambre de son copain. Ce dernier est retenu pour les besoins de l’enquête, renseigne L’As.



Le journal précise que les faits se sont produits à Pikine où Nd. M. a été retrouvée morte toute nue dans la chambre de son petit ami. Ce dernier, un ressortissant étranger, est soupçonné « d’avoir étranglé à mort » la victime.



Il a été cueilli, conduit au commissariat d’arrondissement et placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête visant à élucider l’affaire.



L’enquête se poursuit.