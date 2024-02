Une histoire de couscous et de sauce atterrit au tribunal : Il insulte et menace de mort son collègue qui a fini le petit-déjeuner

Depuis des années, les relations entre Ibou Sène et Allé Faye ont été toujours heurtées. Les deux hommes qui travaillent ensemble dans un champ ne se piffent guère. Leur inimitié a atterri à la barre du tribunal de grande instance (Tgi) de Mbour. Le premier est accusé d’avoir insulté et menacé de mort le second.





Attrait à la barre du tribunal de grande instance de Mbour pour injures et menace de mort, Ibou Sène a été condamné à six mois de prison avec sursis.





Face aux juges, les deux protagonistes sont revenus sur les faits. Entendu en tant que partie civile, A. Faye a expliqué que le prévenu a menacé de le tuer, parce que la sauce du petit-déjeuner était finie. Il explique qu'à l'heure du repas, il a appelé Ibou Sène pour qu'il vienne manger. Mais ce dernier traîne toujours les pieds et il arrive toujours quand le repas est fini. Ce jour-là, il ne restait plus de sauce. Ibou Sène a alors vu rouge. Il a abreuvé son collègue d'insultes jusqu'à le menacer de mort. Pris de panique, Allé Faye a saisi la justice.





Le juge a demandé à Ibou Sène de faire la paix avec son collègue. Et que s'il ne peut pas travailler avec lui, qu'il aille chercher un autre travail.