Une journaliste porte plainte contre son mari et l’activiste Ousmane Tounkara

La journaliste S. N. M et El Hadji I. F. se sont mariés en mars 2020. Après trois ans de mariage et un garçon de deux ans, le couple est au bord de la rupture. La première a déposé une plainte contre le second après avoir enclenché une procédure de divorce au niveau du tribunal d’instance.



D’après Les Échos, qui parle de cette affaire dans son édition de ce lundi, non content d’avoir exercé des violences verbales, psychologiques et physiques sur sa future ex-épouse, d’après cette dernière, El Hadji I. F la harcèle et «salit la mémoire de sa défunte mère».



Le journal rapporte que El Hadji I. F n’est pas la seule cible de la plainte déposée à la Division spéciale de la cybersécurité par la journaliste pour menaces et diffamation sur les réseaux sociaux. Ousmane Tounkara est également visé.



La même source précise que la plaignante reproche à l’activiste basé en France de s’être ligué avec son époux pour salir son image. Tounkara aurait, selon l’accusatrice, fait trois vidéos dans lesquelles il affirme que la journaliste a bénéficié d’une promotion-canapé dans le groupe de presse où elle travaille. Il aurait en plus menacé de publier ses données personnelles.