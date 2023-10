Une tentative d'enlèvement d'enfants crée la psychose à Ourossogui

Trois garçons âgés entre 3 et 4 ans dont un sourd-muet, issus d'une même famille domiciliée à Aïnou Maadi, ont échappé à un enlèvement. La tentative de rapt a eu lieu jeudi dernier près de l'école 1 de Ourossogui, renseigne Source A de ce lundi 30 octobre.



Selon leur oncle contacté par le journal, les pleurs des enfants ont alerté un passant. "Ils étaient en train de pleurer quand un inconnu a interpellé la femme à leur sujet", a-t-il dit. Celle-ci aurait répondu que "ce sont ses neveux" avant de préciser : "A chaque fois que je sors, ils insistent pour m'accompagner."



Rassuré par les explications de la ravisseuse, l'homme, qui avait laissé un patient à l'hôpital, s'est empressé de rejoindre la pharmacie pour acheter l'ordonnance prescrite.



Mais, plus de peur que de mal, souffle la source, annonçant que les enfants seront finalement retrouvés abandonnés et seuls à bord d'une charrette au niveau de la gare routière de la localité après d'intenses recherches. Ils sont sains et saufs.



A Ourossogui, l'affaire alimente les conversations, créant la psychose. Certains ont fini de faire le lien avec l'approche de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. D'autres sont allés plus loin, prédisant que "les enfants ont été enlevés à des fins rituelles' (sacrifices).