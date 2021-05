Une usine de transformation montée par des Chinois servait au blanchiment de capitaux

Spécialisée dans la transformation et l’exportation de produits halieutiques, la société «Saint-Louis Sea Production», dont l’adresse sociale se trouve à Dakar mais qui dispose d’une usine à Gandiol, servait également de «blanchisserie» d’argent sale pour son patron Caigen Chen.



Selon Libération qui vend la mèche dans sa parution du jour, un montage mafieux a été échafaudé dans cette entreprise pour transférer, vers la Chine, les bénéfices de la société créée en 2015 et décriée par la population de Gandiol qui avait fini par obtenir sa fermeture.



A l’origine des soupçons de blanchiment d’argent par «Saint-Louis Sea Production», il y a la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) qui a été alertée de «gros» versements suivis de retraits opérés dans un compte ouvert à la Banque de l’habitat du Sénégal (BHS) au nom du responsable administratif de la société.



Aux dernières nouvelles, signale le journal, une information judiciaire a été ouverte. Quid des mis en cause ? Ils ont purement et simplement été inculpés sous le régime de la liberté provisoire. Affaire à suivre.