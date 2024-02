Université Gaston Berger de Saint-Louis : L'étudiant Prospère C Senghor inhumé à Cabrousse

L'étudiant Prospère C Senghor de l'UGB qui a succombé à ses blessures mercredi dernier, suite aux affrontements du 10 Février entre étudiants et forces de l'ordre, repose désormais dans son village natal de Cabrousse, dans le département de Oussouye, région de Ziguinchor. P. C Senghor a été accompagné jusqu'à sa dernière demeure de Cabrousse par des membres de l'administration de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis le corps professoral de même que ses camarades étudiants.



" C'est une énorme perte que véritable nous regrettons ", a laissé entendre le secrétaire général de l'Université Gaston Berger de Saint Louis, Mor Fall. Ce dernier a ajouté que Prospère était un étudiant exemplaire et travailleur que l'université a perdu.



Le directeur de l'UFR des Sciences appliquées et technologies où Prospère était inscrit, fait savoir que c'est un très bon étudiant. Le Pr Abdoulaye Dème est revenu sur la tristesse qui habite la communauté universitaire depuis les affrontements qui ont emporté la vie de deux étudiants.



Souleymane Diallo, secrétaire général de la commission sociale des étudiants de l'UGB a rappelé que leur camarade Prospère manifestait pour réclamer justice pour leur camarade Alpha Yoro Tounkara.



" Plus jamais ça à l'UGB ", a dit Souleymane Diallo. " l'université n'est pas un cimetière ", a lâché un autre étudiant. L'université depuis des années ne cesse de perdre des pensionnaires au cours d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, a souligné Souleymane Diallo.



Prospère Clédor Senghor repose désormais dans sa terre natale de Cabrousse, terre de ses aïeux.