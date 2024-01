Vacances entre amis : « Africa ALL Ways on My Mind »

L’adresse par excellence pour admirer la fameuse lagune Ébrié dans un environnement relaxant. Après une balade dans les rues ambiancées de « Babi », offrez-vous une pause musicale en terrasse du bar, accompagné d’un cocktail au gingembre ou au bissap, avec un coucher de soleil comme toile de fond… Poursuivez la soirée au sein d’un Maki ou sur l’un des rooftops les plus prisés de la ville avant de profiter d’une merveilleuse séance au SPA du Pullman Abidjan, le lendemain matin…

Deuxième escale : Congo !

Dans quel hôtel poser ses valises ? Au Novotel Kinshasa La Gombe !





THE NEW PLACE TO BE ! Le Novotel Kinshasa La Gombe a récemment ouvert ses portes. On aime : son emplacement près des quartiers les plus animés de jour comme de nuit et sa proximité avec les meilleurs spots du Kinsasha BY NIGHT ! Au sein, de l’hôtel vous pourrez déguster des spécialités locales au sein du restaurant au design contemporain et vous détendre dans le confortable bar-lounge ou encore profiter d'une pause rafraîchissante dans la piscine extérieure qui offre une très belle vue sur la ville.





Troisième halte : Afrique du sud !