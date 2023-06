Vague de nominations au sein de l’Armée

Le Président Macky Sall a nommé le général Souleymane Kandé, cumulativement à ses fonctions de chef d’état-major de l’armée de terre, coordonnateur des opérations spéciales. Le décret portant cette nomination, dont Seneweb a pris connaissance, a été signé le 15 juin.



Le chef de l’État ne s’est limité à cette décision. Enquête révèle dans son édition de ce lundi que Macky Sall a en plus, toujours par décret, procédé à d’autres nominations qui concernent les commandements de zone, l’état-major des armées, l’état-major particulier du président de la République, l’armée de l’air, le génie militaire et l’intendance.



Le journal rapporte que les zones militaires numéros 2 (Saint-Louis), 3 (Kaolack), 5 (Ziguinchor) et 7 (Thiès) sont désormais dirigées, respectivement, par les colonels Thiendella Fall, Diouma Sow, Yahya Diop et Thierno Gningue.



L’Enoa de Thiès aussi a un nouveau chef. Il s’agit du colonel Cheikh Guèye, jusque-là directeur de l’école d’état-major de l’Institut de défense du Sénégal. Le colonel Simon Sarr, pour sa part, quitte son poste d’adjoint Opérations à la zone 5 pour prendre la tête de l’École d’application et de perfectionnement de l’infanterie.



De son côté, le colonel Abdoulaye Mbengue, ci-devant adjoint Opérations de la zone 6 (Kolda) prend le commandement du Prytanée militaire Charles Ntchoréré (Saint-Louis). Le colonel El Hadji Omar Faye, lui, est le nouveau patron de l’Ensoa (Kaolack).



Les nouvelles nominations touchent également les bataillons des commandos, des parachutistes, des blindés, de reconnaissance et d’appui (BRA), le génie militaire, la direction du matériel, la marine et la musique des forces armées. Ce dernier bataillon est désormais sous le commandement du chef d’escadron (commandant) Cheikh Tidiane Sèye.



Enquête annonce que «d’autres mouvements sont attendus au sein de la ‘Grande muette’».